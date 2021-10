Cherbourg. Cotentin : recrudescence de vols à domicile, attention aux démarcheurs

Un jeune homme et une jeune femme, dont la présence a été signalée plusieurs fois ces dernières semaines à la police, ont de nouveau été vus jeudi 2 août 2018, dans un secteur pavillonnaire de Tourlaville (Manche), proposant à la vente des cartes postales. Des visites qui, selon les autorités, pourraient aussi bien servir à un repérage en vue de cambriolages. La jeune femme faisait le tour d'un pavillon pendant que son frère disait vendre des cartes.

La plus grande vigilance est recommandée

La plus grande vigilance est conseillée ainsi qu'un appel immédiat au commissariat via le 17, en cas de présence dans une propriété. En raison de la recrudescence des vols commis à domicile par des vendeurs de cartes postales ou de calendriers mais aussi par d'autres démarcheurs et le plus souvent au préjudice de personnes vulnérables (âgées ou sous tutelle), le commissariat conseille de ne pas leur ouvrir leur porte sans la présence d'un tiers vigilant.