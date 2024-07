Cherbourg. Deux nouveaux commerces braqués : deux personnes interpellées

Le quatrième braquage d'un commerce en moins de deux semaines à Cherbourg. Dimanche 14 juillet, dans l'après-midi, la boulangerie Toulorge, et lundi 15 juillet, la supérette Proxi, deux commerces situés rue du Val de Saire, ont été la cible de malfaiteurs.

Un pistolet à air comprimé utilisé

Deux personnes âgées d'une trentaine d'années et originaires de Cherbourg suspectées d'avoir commis ces vols ou tentatives de vol ont été interpellées lundi 15 juillet et placées en garde à vue. "A priori et à ce stade, les faits seraient reconnus", indique mardi 16 juillet le procureur de la République de Cherbourg Pierre-Yves Marot. "L'arme utilisée était un pistolet à air comprimé (air soft)." La somme totale dérobée s'élève à 180€.

Ces deux événements tombent quelques jours après le braquage du bureau de change SAS Coulon et du bar-tabac Le Longchamp à Cherbourg. Le procureur de la République précise qu'"aucun lien n'est établi entre ces faits".