Fête de la musique. Pour le premier week-end de l'été, la Manche commence la saison au son des concerts

Samedi 21 juin, c'est le premier jour de l'été et partout en France la Fête de la musique revient avec son lot de concerts, karaokés ou encore DJ sets. Pour l'occasion, des rendez-vous sont au programme un peu partout dans le département.

Les festivités commencent vendredi soir

Le gros de la fête est prévu samedi soir, mais plusieurs événements sont prévus dès le début du week-end. Le premier rendez-vous est fixé dans l'abbaye du Mont Saint-Michel vendredi 20 juin dans la soirée pour un spectacle musical donné par 110 élèves du sud-Manche. Du côté de Saint-James, un marché de producteurs locaux avec des animations est au programme le même soir, bien sûr en musique aussi.

Des rendez-vous dans toute la Manche

Le lendemain, Granville se met en musique à partir de 10h30. Dans le jardin Christian Dior des animations sont annoncées tout l'après-midi, et le soir des karaokés, des DJ sets dans les bars du centre-ville jusqu'à 1h du matin. Notez le concert de chants marins et de variété française au théâtre marin ou encore un spectacle de batucada sur la place du général de Gaulle.

Dans le centre-Manche, rendez-vous à Torigni-les-Villes pour la nuit des Matignons, la toute première Fête de la musique de la commune. Sur scène, on retrouve Joss Marie, Les Imposteurs ou encore le groupe Etincelles jusqu'à 2h du matin. L'événement est bien sûr ouvert à tous avec buvette et restauration sur place. A Saint-Lô, un concert commence à 19h30 sur la place de la mairie. Et dans le Cotentin, à Cherbourg les rendez-vous sont prévus dès 14h dans le parc Emmanuel Liais, sur la place du Théâtre ou encore sur la place du forum avec des artistes attendus sur scène jusqu'à 1h du matin

Vous retrouvez toutes les informations sur le site internet des villes concernées. Pensez aussi à vérifier les plans de circulation, certaines rues pourraient fermer en raison des festivités.