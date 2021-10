24 Heures du Mans : 20 voitures mythiques exposées au Salon de Genève

Cette exposition a été réalisée en partenariat avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO) et le soutien de Rolex, le chronométreur officiel de la course. La majorité de ces voitures proviennent du Musée Automobile de la Sarthe.

Créées en 1923, les 24 Heures du Mans se sont rapidement imposées comme une épreuve internationale incontournable au point d'être aujourd'hui l'une des trois plus anciennes et prestigieuses courses automobiles du monde avec le GP de Monaco et les 500 Miles d'Indianapolis.

Parmi les modèles mythiques exposés à Genève, les visiteurs pourront découvrir la Chenard & Walcker qui a remporté la première édition des 24 Heures du Mans en 1923, mais aussi les magnifiques Bugatti Type 57, Ferrari 166 MM, Jaguar Type D ou encore Ford GT40 MkII. Plus récemment, la Mazda 787B, les Peugeot 905 et 908 ainsi que l'Audi R8 ont également marqué l'histoire de cette course.

A domicile, la Suisse sera bien représentée, avec la présence de la Sauber Mercedes C9 victorieuse en 1989 ainsi que le l'Audi R18 E-Tron Quattro pilotée en 2012 par Marcel Faessler, l'unique pilote Suisse à ce jour à avoir remporté le classement général des 24 Heures du Mans.

Liste des voitures des 24 Heures du Mans exposées à Genève

1923 - Chenard & Walcker Sport (pilotée par Lagache-Léonard, vainqueurs)

1929 - Bentley Speed Six (Barnato-Birkin, vainqueurs)

1933 - Alfa Romeo 8C 2300 (Nuvolari-Sommer, vainqueurs)

1937 - Bugatti Type 57 (Wimille-Benoist, vainqueurs)

1949 - Ferrari 166 MM (Chinetti-Mitchell Thompson, vainqueurs)

1954 - Jaguar Type D (Hamilton-Rolt, 2es)

1958 - Ferrari Testa Rossa (Gendebien-Hill, vainqueurs)

1966 - Ford GT40 MkII (Amon-McLaren, vainqueurs)

1970 - Porsche 917K (Attwood-Herrmann, vainqueurs)

1974 - Matra 670B (Larrousse-Pescarolo, vainqueurs)

1978 - Alpine Renault A442B Turbo (Jaussaud-Pironi, vainqueurs)

1980 - Rondeau M379B Ford (Jaussaud-Rondeau, vainqueurs)

1989 - Sauber Mercedes C9 (Dickens-Mass-Reuter, vainqueurs)

1991 - Mazda 787B (Gachot-Herbert-Weidler, vainqueurs)

1991 - Jaguar XJR9 (Boesel-Ferté-Jones, 2es)

1992 - Peugeot 905 (Blundell-Dalmas-Warwick, vainqueurs)

1998 - Porsche GT1 (Aïello-McNish-Ortelli, vainqueurs)

2000 - Audi R8 (Biella-Kristensen-Pirro, vainqueurs)

2009 - Peugeot 908 (Brabham-Gené-Wurz, vainqueurs)

2012 et 2013 - Audi R18 E-Tron Quattro (Faessler-Lotterer-Tréluyer puis Duval-Kristensen-McNish, vainqueurs)

(84e Salon de Genève, du 6 au 16 mars 2014, Palexpo de Genève, site Web : salon-auto.ch)