l'Automobile Club de l'Ouest lance une opération autour des 24h du Mans

A l'occasion des 24 Heures du Mans 2012, les 16 et 17 juin prochains, l'Automobile Club de l'Ouest (ACO), Michelin et la Fédération internationale de l'automobile (FIA) vont distribuer quelque 50.000 jauges de mesure de profondeur des pneus aux spectateurs de la célèbre course mancelle. Cette opération intervient dans le cadre de la campagne mondiale "FIA Action for Road Safety", visant à améliorer la sécurité sur la route.

La remise des jauges au public aura lieu durant les journées de course, samedi 16 et dimanche 17 juin, face à l'espace Michelin dans le village des 24 Heures. La FIA et son Président Jean Todt souhaitent ainsi interpeler les automobilistes français sur l'importance de rouler avec des pneus en bon état.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les accidents de la circulation entraînent chaque année le décès de 1,3 million de personnes, et font près de 50 millions de blessés dans le monde.

En savoir plus sur le programme "FIA Action for Road Safety" :www.actionforroadsafety.org