Les concerts des 24h du Mans !

Le mercredi 13 juin se produiront Gérald de Palmas et le jeune auteur-compositeur sarthois THoM. Le lendemain, les Nantais Pony Pony Run Run et les Manceaux The Dandies prendront le relais pour la dernière soirée consacrée aux essais qualificatifs.

Durant la course, c'est le groupe de rock énervé mâtiné d'électro Shaka Ponk qui fera monter le son, supporté par les Anglais Kill The young et Ekhô, un duo pop-rock-electro originaire du Mans.

Ces concerts, qui se dérouleront sur une scène implantée à proximité de la célèbre passerelle Dunlop, seront gratuits pour tous les détenteurs d’un billet "enceinte générale".