Jeu . Gagnez vos 2 places de cinéma pour voir le concert de Shaka Ponk

Le grand final avant la fin du groupe, à voir au cinéma en exclusivité !

Pour leur tournée d’adieu, The Final Fucked Up Tour, Shaka Ponk a envahi les Zéniths et festivals de France pendant près de deux ans : plus de 60 dates affichant complet, 1,5 million de fans en folie, des concerts d’une énergie brute, Punk et Rock n’Roll, un mélange unique qui fait la signature du groupe. Leur dernier show, filmé à l’Accor Arena, sera projeté au cinéma pour une soirée exceptionnelle. Une ultime occasion de revivre ce concert sur grand écran !

Date : le jeudi 3 Avril 2025 à 20H

Gagnez 2 places de cinéma avec Tendance Ouest

Tentez votre chance en remplissant le formulaire ci-dessous pour remporter deux places. Les gagnants seront tirés au sort le 31 Mars et contactés par la suite. Bonne chance à vous !