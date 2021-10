L'improbable remontée de Pierre Ragues aux 24H du Mans

Ils ont également terminé à la 9e place dans la catégorie Le Mans Prototype 2, au prix d'une remontée impressionnante après un premier quart de course difficile où leur voiture était rétrogradée à la 51e place. "Je pense que la course de cette année est la plus dure à laquelle j'ai participé avec des conditions dantesques et de nombreux incidents", commentait le Caennais à l'issue de la course.

La dernière partie de la course fut chaotique à cause d'un orage qui rendit les conditions de pilotage très compliquées et qui piégea de nombreux pilotes. Les conditions nécessitèrent une nouvelle période sous safety car mais Pierre et l'équipe Signatech-Alpine gardèrent leur sang froid sous la pression pour ramener la voiture à la maison après une solide fin de course.