Les 6 heures de Spa (Belgique) ne se sont pas passées comme prévu, samedi 6 mais 2017, pour le pilote caennais (Calvados) Pierre Ragues et sa nouvelle équipe Signatech Alpine Matmut. Le week-end avait pourtant bien commencé avec des performances intéressantes lors des essais qui laissaient présager une belle course, avec le podium pour objectif dans la catégorie LMP2. Malheureusement rien ne s'est passé comme prévu pour le Caennais et ses équipiers Nelson Panciatici et André Negrão.

Un tête-à-queue, des problèmes de pneus puis une fausse manipulation

Dès la première heure de course, Panciatici est parti en tête-à-queue et a fait perdre 30 secondes à leur A470. Puis c'est Ragues a commis une grosse erreur en passant le relais à Negrão en appuyant sur "engine off" plutôt que sur le limitateur de vitesse. L'équipage de la voiture 35 s'est malgré tout bien battu pour obtenir une 6e place encourageante. "Notre première participation au WEC (Championnat du Monde d'Endurance) cette saison ne pouvait pas être plus perturbée que cela. Malgré tout, nous savons que notre niveau de performance est bien présent", a commenté Pierre Ragues.

