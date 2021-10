Caen. Pierre Ragues représentera la Normandie aux 6 heures de Bahreïn samedi

C'est ce samedi 19 novembre à Bahreïn que se termine le Championnat d'Endurance FIA. Sur la grille de départ, Pierre Ragues représente l'équipe Larbre Compétition au volant de sa Corvette, en catégorie LMGTE. Né à Caen (Calvados), le pilote a toujours été passionné d'automobile, et travaille d'ailleurs toujours dans le garage familial à Mondeville quand il n'est pas en compétition. À Bahreïn, Pierre Ragues entend "finir la saison sur une bonne note et rattraper la dernière course très compliquée à Shangaï (Chine)".

Une saison très satisfaisante

Le pilote caennais est satisfait de son année 2016, durant laquelle il s'est bien acclimaté à sa Corvette. "Il y a un peu de déception car un coéquipier nous a lâchés mais nous avons quand même fait de belles performances tout au long de l'exercice." En 2017, Pierre compte bien prolonger l'aventure avec Larbre Compétition et participer de nouveau aux 24 Heures du Mans (Sarthe), "une course mythique qui me faisait rêver quand j'étais enfant". Ce ne sera pas simple, car il y a énormément de constructeurs qui poursuivent tous le même objectif. En attendant, Pierre restera à Caen en attendant la reprise du championnat vers la mi-avril.

