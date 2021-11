Exceptionnelle édition des 24 Heures du Mans ! Au terme d'une course folle entre accidents spectaculaires de deux Audi, interruptions de course et passation de pouvoir, l'Audi R18 numéro 2 de Fassler-Lotterer-Tréluyer a tenu jusqu'au bout pour s'imposer avec une dizaine de secondes d'avance sur la Peugeot 908 numéro 9 de Bourdais-Lamy-Pagenaud.