Orages ponctuels en soirée, avant un nouveau coup de vent vendredi soir.

Le défilé des perturbations se prolonge. Le département de la Manche reste placé en vigilance jaune par Météo France, pour un risque ponctuel d'orages possible ce jeudi 13 fevrier avant de nouvelles rafales de vent dans la nuit de vendredi à samedi.

Ce jeudi soir :

Les averses, encore présentes en soirée et parfois orageuses ou mêlées de grésil, s'estompent progressivement, et des éclaircies s'élargissent apportant même une certaine fraîcheur en milieu Ouest en fin de nuit avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Les pluies seront éparses. Ouest, encore soutenu ou assez fort en soirée, mollit un peu et devient Est.

Un répit de courte durée avant un nouveau coup de vent annoncé pour la soirée de vendredi à samedi, avec des vents jusqu’à 110 km/h sur les côtes du Cotentin et 100 km/h dans les terres.