Table caennaise : Carte blanche, nouveau rendez-vous place Gardin

Sobre de l’extérieur, la salle de la brasserie affiche des tons parme et gris, et un mur végétalisé lui donne une touche verdoyante et originale. Un decorum qui semble plaire à la clientèle de l’adresse, qui affiche complet à midi la plupart du temps.

La bruschetta, une valeur sûre

C’est le cas aujourd’hui encore, et le succès est tel qu’il n’y a plus d’entrée ni de plat du jour disponible à l’heure, certes tardive, à laquelle j’arrive ! Je ne manque pas de choix pour autant, car la carte (blanche, c’est vrai) est aussi bien chargée : entrées, galettes (3-11€), omelettes, salades (10-15€), viandes grillées (9-15€), poissons se succèdent, sans oublier les bruschettas (9-10€), “une valeur sûre”, si j’en crois le responsable de la salle. Va pour la Paysanne, alors. Accompagnée de frites maison, cette grande tartine recouverte de coulis de tomate, de chèvre et de lardons est à mon goût : elle est même précoupée pour m’éviter ce labeur périlleux... Mes voisins penchent eux pour une crêpe, imposante et bien garnie, moins croustillante que ma bruschetta ! Quant à poursuivre avec un des desserts proposés (glaces, crêpes, desserts classiques...), je passe. Je suis déjà comblé!

Pratique. Carte blanche, 10 place Gardin. Tél. 02 31 08 20 00.