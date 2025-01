Place du commerce. Ça bouge à Caen et Mondeville

Pour débuter cette Place du commerce, partons en plein cœur de Caen. Au 25 rue Guillaume le Conquérant, le salon de coiffure Raphaël Perrier, installé depuis un an, est passé sous la responsabilité de Joana Morel. Après avoir travaillé trois ans au salon de la même franchise au Mans, elle souhaitait retrouver ses racines en Normandie tout en gardant le lien avec l'enseigne haut de gamme.

Un lien important avec les clients

Rue Saint-Jean, c'est au tour du Valéa de changer de propriétaires ! Cécile et Jérôme Gaudissart se lancent dans leur quatrième affaire, leur première à Caen. Ils ont commencé par un mois de travaux en fin d'année 2024, afin d'ajouter une offre PMU au bar, tabac, loto et presse. "A Caen, la clientèle est détendue et sympathique", constatent-ils.

C'est à Mondeville, chez OuiGlass, que vous pourrez prendre soin des vitrages de votre véhicule. Après avoir travaillé 15 ans chez Carglass, Thibaut Aurélien a décidé d'ouvrir son enseigne. "Je voulais retrouver la proximité avec les clients", confie-t-il. "Ceux qui viennent sont satisfaits du service."