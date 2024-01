Place du commerce. Ça vient d'ouvrir à Caen et Bénouville

La rédaction de Tendance Ouest s'est rendue sur place pour vous faire découvrir ces nouvelles enseignes.

Crêperie, animaux et trottinettes

"J'ai toujours eu envie d'ouvrir ma crêperie-salon de thé et ce rêve s'est concrétisé le 4 janvier dernier", explique Hélène Laperche, la gérante de la crêperie Ham and Jam située à Bénouville, à proximité du célèbre pont de Pegasus. C'est aussi un rêve qui se réalise pour Marie-Pierre Bouvet, passionnée par les chats et les chiens. Elle a ouvert sa boutique, Mr Ugo, 3 rue du Pont Saint-Jacques à Caen. "On trouve de beaux accessoires pour le bien-être et la santé de nos fidèles animaux de compagnie", précise-t-elle. "Je propose également des massages pour chats et chiens sur rendez-vous", ajoute la gérante de l'enseigne.

Enfin, c'est une première expérience dans le commerce pour Célestin Bakouka qui vient d'ouvrir sa boutique de réparation de trottinettes électriques, Docteur Trot', 20 rue d'Auge à Caen. "J'ai dû suivre une formation électrotechnique pour pouvoir me spécialiser dans la réparation de trottinettes", souligne le désormais expert dans le domaine.