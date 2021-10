Découvrez le clip du duo Shakira / Rihanna

Ce clip sexy met en scène les deux chanteuses aux tenues affriolantes dans des positions lascives, tour à tour au lit ensemble, sur un grand transat de plage ou chacune de leur côté à se déhancher dans un appartement bourgeois.

On doit cette vidéo à Joseph Kahn, qui avait déjà réalisé le clip de "Love the Way You Lie" d'Eminem et Rihanna.

Ce duo musical a été dévoilé le 13 janvier dernier. C'est le premier extrait du prochain album studio sobrement intitulé "Shakira”, dans les bacs les 24/25 mars. C'est aussi le premier album en anglais de la chanteuse colombienne depuis "She Wolf", sorti en 2009.