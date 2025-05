Musique. Coupe du Monde 2026 : un show inédit avec Rihanna et Shakira en vue ?

La Coupe du Monde 2026, organisée conjointement par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, marquera un tournant majeur : 48 équipes en lice au lieu des 32 habituelles, et un spectacle de mi-temps inédit lors de la finale, prévue le 19 juillet 2026 au MetLife Stadium, dans le New Jersey. Gianni Infantino, président de la FIFA, a confirmé la collaboration avec l'organisation Global Citizen pour produire ce show qui vise à unir sport, musique et culture sur une scène mondiale.

Rihanna et Shakira, un duo de rêve ?

Selon les rumeurs agitant les réseaux sociaux, Rihanna et Shakira seraient en pourparlers pour assurer cette performance unique. Rihanna, qui a enflammé le Super Bowl 2023, et Shakira, inoubliable interprète de Waka Waka à la Coupe du Monde 2010, ont chacune prouvé leur capacité à captiver des milliards de spectateurs. Leur association pourrait non seulement déchaîner les fans de football, mais aussi séduire une audience mondiale estimée à plus de 2 milliards de téléspectateurs.

Un engouement déjà palpable

Sur les réseaux, les fans des deux icônes débordent d'enthousiasme à l'idée de cette collaboration potentielle. Si les négociations aboutissent, la finale 2026 pourrait devenir un événement sans précédent, mêlant l'intensité du sport à la puissance émotionnelle de la musique. De quoi inscrire cette édition dans les annales, autant pour ses exploits sportifs que pour son spectacle hors norme.

Ce ne serait pas une première pour Rihanna et Shakira : elles ont déjà prouvé leur alchimie avec Can't Remember to Forget You, un morceau qui a conquis plus de 1,3 milliard de vues sur YouTube.