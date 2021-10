Euro 2016 : l'intégralité de l'hymne de David Guetta dévoilé sur Tendance Ouest

Le DJ français le plus célèbre au monde, David Guetta, a été choisi pour composer l'hymne officiel de l'Euro 2016, qui se déroulera du 10 juin au 10 juillet prochain, en France.

Découvrez l'intégralité de l'hymne officiel de l'Euro 2016

À un mois de l’événement, qui réunira des milliers de supporters, Tendance Ouest dévoile l'intégralité du hit This One's For You. Pour ce morceau, David Guetta a collaboré avec la chanteuse suédoise Zara Larsson, connue pour ses tubes Uncover et Lush Life.