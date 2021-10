Euro 2016: Les nouvelles règles d'arbitrage de football qui sont entrées en vigueur pour l'Euro

Voici quelques règles d'arbitrage qui ont changé depuis le début du mois de juin 2016.





1 - Finie la double peine (Par exemple : l’exclusion après avoir provoqué un penalty...)

La Fifa a en effet supprimé cette double sanction. Bien sûr, en cas d'un acte d'anti-jeu flagrant, l'arbitre pour toujours sortir la biscotte.



2 - Les soins sur le terrain

Désormais, l’arbitre n’oblige plus les soigneurs à accompagner le joueur blessé hors du terrain pour le remettre sur pied. En cas de sanction pour le joueur fautif et s’il s’agit d’une blessure rapide à soigner ou de saignements, les soigneurs peuvent désormais œuvrer sur place.



3 - Coup d’envoi vers l’arrière

Jusqu'alors, le coup d’envoi devait se faire obligatoirement vers l’avant. La Fifa autorise désormais tout joueur à toucher le ballon vers son camp.



4- Les bras et jambes ne peuvent plus être hors-jeu

Le hors-jeu a constamment évolué avec le temps. Il y a des années, il devait y avoir trois, puis deux, puis un joueur adverse qui se trouvait entre le receveur de balle et le but. Désormais, les bras, les mains et les jambes ne peuvent plus constituer un hors-jeu.



5 - Exclusion avant le match

L'arbitre en a désormais la possibilité. Sans même attendre d'avoir démarré le match, s'il constate qu'un joueur s'est mis sur la figure avec un adversaire dans le tunnel, sur le banc ou au vestiaire, il peut lui administrer un carton rouge.



6 - La course du tireur de penalty

Certains joueurs allaient jusqu’à s’arrêter devant le ballon, enchaînant les feintes de frappe pour rendre fou le malheureux gardien, avant de planter un bourrin au fond des filets gauchepar exemple, le gardien étant déjà allongé à droite... c'est fini, la Fifa a décidé d’interdire totalement ce temps d’arrêt, laissant néanmoins la possibilité de ralentir leur course.





Des nouvelles règles de jeu que Fredy Fautrel, le normand arbitre international de football sélectionné pour arbitrer l'Euro 2016, a dû apprendre.



À mesure que le football continuera d’évoluer, les règles du jeu devront s'adapter. Mais nous ne voyons toujours pas arriver l'arbitrage vidéo comme au rugby.