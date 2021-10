Quel est le joueur de l'équipe de France de football préféré des français ?

Odoxa et Winamax ont fait appel à 1 026 français pour répondre à une question : Quel est votre joueur préféré de l'équipe de France de football ?





Dimitri Payet, nouvelle coqueluche des français pour plus d'un sondé sur 4.



Un bond soudain pour Dimitri Payet puisqu'en 8 jours seulement, il gagne 20 points dans les sondages.



Autre hausse intéressante, c'est la popularité de l'équipe de France dans son ensemble. En février dernier, seuls 32% des français avaient une bonne opinion de l'équipe de France. En mars ils étaient à 51%, et maintenant que l'Euro2016 a débuté, le score de bleus est de 60%.





Voici le classement des joueurs préférés des français, réalisé le 9 juin dernier :



1 - Dimitri Payet - 25%

2 - Antoine Griezmann - 19%

3 - Hugo Lloris - 11%

4 - Olivier Giroud - 7%

5 - Paul Pogba - 4%

6 - N'Golo Kanté - 4%

7 - Blaise Matuidi - 3%

8 - Patrice Evra - 2%

9 - Kingsley Coman - 1%

10 - Anthony Martial - 1%

... - Un autre joueur, 22%





Autre fait marquant de ce sondage, 34% des frnaçais estiment les français capable d'aller en finale cette année.



