Euro de football. Qui sont les Normands qui se cachent parmi les Bleus ?

Des Normands chez les Bleus ! Vendredi 21 juin, l'équipe de France va jouer son deuxième match de poule, face aux Pays-Bas, dans le cadre de l'Euro 2024. Et dans l'effectif tricolore, certains viennent de Normandie.

Les plus évidents sont bien sur les deux Eurois, Ousmane Dembélé et Dayot Upamecano. Le premier est ailier pour le PSG. Il a grandi aux Andelys mais a intégré très vite l'ALM Evreux dans le quartier de la Madeleine, avant d'entamer une carrière professionnelle avec le Stade Rennais. Il compte 45 sélections en équipe de France dont 22 titularisations et seulement quatre matchs en Coupe d'Europe, pour un total de cinq buts avec le maillot tricolore. Dayot Upamecano, défenseur central au Bayern Munich, compte lui 21 sélections pour 20 titularisations chez les Bleus. A l'instar d'Ousmane Dembélé, il est lui aussi passé par l'ALM Evreux, un club qui aura vu défiler beaucoup de Bleus tels que Steve Mandada, Brice Samba (actuel deuxième gardien de l'équipe de France) Mathieu Bodmer ou encore Bernard Mendy.

Le HAC et l'ALM Evreux, berceau des tricolores

Justement, dans la famille Mendy, on retrouve aussi Ferland, formé au Havre, passé par l'équipe B puis l‘équipe première et aujourd'hui défenseur pour le Real Madrid. Particulièrement réputé dans le football français, le centre de formation du Havre a été également le point de départ de nombreux membres de l'équipe de France : Paul Pogba, Steve Mandanda, Lassana Diarra, Benjamin Mendy, Vikash Dhorasoo ou encore Jean-Alain Boumsong, pour ne citer qu'eux.

D'autres joueurs de l'effectif de Didier Deschamps ont un lien aussi avec la région, comme le natif de Rouen Aurélien Tchouaméni, même s'il reste encore incertain en raison d'une blessure au pied gauche. A noter aussi la présence de Jonathan Clauss dans le groupe des Bleus, qui pourrait d'ailleurs être titularisé pour le match face aux Pays-Bas. Le défenseur de l'OM est passé notamment par Quevilly Rouen Métropole durant la saison 2017-2018. Enfin, comment ne pas citer le retour de N'Golo Kanté en équipe de France, lui qui est passé par le SM Caen avec pas moins de 82 sélections sous les couleurs du Stade Malherbe avant son explosion en "Premier League" anglaise.

Le sélectionneur des Bleus n'a pas encore communiqué la composition de ce soir. Le coup d'envoi de la rencontre est prévu à 21h.