Football. Les anciens Caennais N'Golo Kanté et Brice Samba à l'Euro

C'est la grande surprise de la liste de Didier Deschamps. Passé par le Stade Malherbe Caen il y a maintenant 10 ans, le champion du monde N'Golo Kanté fait son retour en équipe de France. Le milieu de terrain de 33 ans, qui n'a plus porté le maillot bleu depuis 2022, évolue désormais à Al-Ittihad, en Arabie saoudite. Il avait été l'un des grands artisans de la montée du Stade Malherbe en Ligue 1, lors de la saison 2013-2014. Brice Samba, gardien de but passé par Caen de 2017 à 2019, figure également sur la liste de Didier Deschamps, aux côtés de Mike Maignan et Alphonse Areola. Aujourd'hui à Lens, l'ancien Caennais a déjà honoré trois sélections avec les Bleus, la dernière datant du 23 mars face à l'Allemagne.