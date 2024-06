Euro 2024. Une fan zone au stade Océane du Havre pour les matchs des Bleus

Entre les Jeux olympiques et la politique, on en oublierait presque l'Euro de football ! La compétition se déroulera du vendredi 14 juin au dimanche 14 juillet, en Allemagne.

A cette occasion, Le Havre Athletic Club met en place une fan zone au stade Océane, pour diffuser les matchs de l'équipe de France. Elle s'étendra dans la coursive de la Tribune Est LH Port Center et sur le parvis où prend place le "Village Ciel et Marine".

Entrée gratuite à télécharger

Au programme : animations, DJ, buvettes et diffusion des matchs sur écran géant. L'entrée de la fan zone sera gratuite, à condition de télécharger une invitation sur la plateforme billetterie du HAC. Cet espace clos et sécurisé ouvrira une heure avant le coup d'envoi des matchs et fermera ses portes une heure après le coup de sifflet final.

Trois rendez-vous sont déjà programmés, à l'occasion des matchs de poule de la France. Les Bleus entreront en compétition lundi 17 juin, face à l'Autriche, à 21h. Puis place au choc du groupe D, France - Pays-Bas, vendredi 21 juin, à 21h également. Le dernier match de la phase de poule, face à la Pologne, sera diffusé mardi 25 juin, à 18h. Ce sont aux Bleus d'écrire la suite du programme !

Pratique. France-Autriche à 21h, lundi 17 juin. Ouverture de la fan zone à 20h. Billet gratuit à télécharger ici.