BUZZ - Antoine Griezmann a désormais sa chanson et son hymne en son honneur (Vidéo)

Le groupe de rock français "The Concept" a remercié l'attaquant Antoine Griezman de l'une des seules manières qu'ils connaissaient, en lui dédiant une chanson : "Antoine Griezmann, yes he can".



Sobrement intitulée "Griezmann", la chanson vante les mérites de l'attaquant français.



"Griezmann, is the man !"



Bon ce n'est certainment pas le tube de cet été, mais c'est très rigolo et bien pensé !