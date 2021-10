EURO 2016 : Le commentateur de foot islandais pète les plombs pendant le match face à l'Angleterre (VIDEO)

L'Islande, tout petit pays de 300 000 habitants, est qualifiée pour la première fois de son histoire dans une phase finale de l'Euro 2016. Un évènement devenu par conséquent immanquable chez eux (le dernier match de la phase de poule face à l 'Autriche, avait été suivi par 99,8% des Islandais).



C'est difficile de faire meilleurs audience, mais nul doute que tout le pays était derrière son poste aussi ce lundi 27 juin pour supporter son équipe en huitième de finale face aux anglais. Et ce que les téléspectateurs ont vu était grandiose ! Les Islandais ont vaincu une grande nation du football sur le score de 2 à 1.



Les images étaient belles ? Pas seulement. Le son l'était aussi.













Gudmundur Benediktsson, commentateur sportif pour la télévision islandaise en a perdu sa voix. Complétement hystérique, il s'est exclamé à la fin du match :





“You can leave Europe! You can go wherever the hell you want!”



Icelandic commentator after win. Voice of #Euro2016 pic.twitter.com/7EaLD3kV3t