Rihanna dévoile son nouveau clip

Alors qu'elle faisait saliver ses fans depuis une semaine avec son nouveau clip pour son titre "We found love", Rihanna a dévoilé hier sur son Twitter la vidéo du clip accompagné de ce message : "Ok je ne peux plus attendre, et j’aurais probablement des ennuis pour l’avoir dit mais… la vidéo de WFL sort aujourd’hui !!!".

Le premier single de son nouvel album, "Talk That Talk", prévu le 21 novembre, raconte une histoire d'amour destructrice, comme celle qu'a connu la chanteuse avec Chris Brown. Dans le rôle de l'homme qui vit l'histoire avec la belle, on reconnait le boxeur britannique Dudley O'Shaughnessy.

Pour la petite histoire, ce clip a été tourné dans un champ irlandais, où son propriétaire n'aimait pas voir Rihanna légèrement vêtu sur ses terres, et lui demandait même de se rhabiller.

En attendant les prochains titres de cette album, voici le clip :