The Voice 3 : Fabienne hypnotise les coachs avec sa reprise des Pink Floyd

A 37 ans, Fabienne Della-Monica vit de la musique depuis dix ans. Avec the Voice, La Plus Belle Voix, elle tente de percer dans le milieu. Elle choisit de prendre un risque en reprenant "The Great Gig In The Sky" de Pink Floyd, une chanson sans parole. Réelle démonstration vocale, les coachs et le public sont restés scotchés face à cette prestation.

Fabienne a décidé de rejoindre Mika.