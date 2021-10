"Game of Thrones" retrouvera HBO en avril

Série actuellement la plus piratée à travers le monde, "Game of Thrones" prépare son retour sur la prestigieuse chaîne câblée, après une troisième saison record qui s'était achevée en juin dernier. Le drama fantastique basé sur le récit de George R.R Martin est devenu la deuxième création originale de HBO la plus regardée, derrière "Les Soprano", grâce à 13,6 millions d'inconditionnels.

Les fans pourront patienter jusqu'au printemps en découvrant le premier trailer de la quatrième saison, dimanche 12 janvier à l'occasion de la diffusion de la nouveauté "True Detective".

"Game of Thrones" reviendra en compagnie de "Veep", la comédie politique avec Julia Louis-Dreyfus qui entamera sa troisième salve, et la nouveauté "Silicon Valley".

En mai prochain, HBO a annoncé la diffusion de "The Normal Heart", téléfilm de Ryan Murphy ("Glee", "American Horror Story") avec Mark Ruffalo, Julia Roberts et Jim Parsons.