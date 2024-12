Série. Avis aux fans : la série Harry Potter débarque ! Casting, décors, secrets de tournage… On vous dit tout.

Les fans des films peuvent souffler : la série sera tournée dans les mythiques studios de Leavesden, là où les longs-métrages ont vu le jour. Imaginez la Grande Salle, les escaliers qui bougent, et peut-être même Peeves (oui, il était temps qu'il ait son heure de gloire !). Mais cette fois, les créateurs veulent aller plus loin : l'exploration de Poudlard promet d'être détaillée, des catacombes jusqu'aux tours. En plus, on nous annonce une plongée dans l'architecture gothique et de style Tudor de l'école. La magie en version patrimoine historique.

Casting : 32 000 enfants en lice, mais qui sera le nouvel Harry Potter ?

Un seul mot : la compétition est féroce. Pas moins de 32 000 jeunes sorciers ont envoyé leurs cassettes pour espérer devenir le prochain Harry, Ron ou Hermione. Pour l'instant, le mystère reste entier, mais la showrunner Francesca Gardiner et le réalisateur Mark Mylod ont déjà prévenu qu'ils veulent coller au plus près des âges des personnages. Adieu, Rogue quinquagénaire : cette fois, il aura bien ses 30 ans (et peut-être des cheveux propres, qui sait).

Du côté des adultes : des noms qui font rêver… ou pas

Les rumeurs vont bon train : Mark Rylance en Dumbledore et Paapa Essiedu en Rogue ? Les fans débattent déjà, mais HBO promet une chose : une distribution ultra-diversifiée et des acteurs british à 100%. Traduction : attendez-vous notamment à des talents issus des théâtres londoniens.

Mais pourquoi une série ?

Oui, on sait, les films étaient géniaux. Mais Francesca Gardiner met en avant le format série comme une opportunité unique d'explorer les moindres recoins de Poudlard, de suivre en profondeur l'évolution des personnages et de mettre en lumière des figures souvent négligées, telles que les Dursley. Bref, préparez-vous à du drama, du fun et des clins d'œil à l'Angleterre des 90's.

Et J.K. Rowling dans tout ça ?

Polémique ou pas, elle reste dans l'équation. HBO assure que son implication ne ternit pas l'enthousiasme des fans. Et vu le succès de "Hogwarts Legacy" l'an dernier, Max Casey Bloys (le patron de HBO) est confiant.

"Accio" patience : rendez-vous en 2026 !

Le tournage commence l'été prochain, mais la série ne débarquera pas avant 2026 (au mieux). En attendant, prenez votre mal en patience et préparez-vous à redécouvrir l'univers d'Harry Potter sous un nouveau jour. Après tout, qui refuserait un ticket pour Poudlard, même 14 ans après la fin des films ?

Alors, excités ou sceptiques ?