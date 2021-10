Sortir en région: mercredi 8 janvier

CALVADOS

Pour la première fois, Tendance Ouest organise un grand casting gratuit dans le cadre de sa prochaine campagne de communication en Normandie.Si vous souhaitez y participer, rendez-vous dés maintenant sur tendanceouest.com pour remplir le formulaire d'inscription et n'oubliez pas d'y joindre vos photos.

A Caen, Projection à l’amphi Pierre Daure du film "Comment j’ai détesté les maths" suivie d’une rencontre.

Les maths vous ont toujours barbé, vous avez toujours pensé qu’être nul en maths était une fatalité, bref vous les avez toujours détestées ! On aurait pu se contenter d’en rire si elles n’avaient pris une telle place dans notre société : Apple, Google, Goldman Sachs ne sont plus qu’algorithmes et formules mathématiques. Comment les maths en sont-elles arrivées à souffrir d’une telle désaffection au moment même où elles dirigent le monde ? A travers un voyage aux quatre coins du monde avec les plus grands mathématiciens dont Cédric Villani (Médaille Fields 2010), Comment j’ai détesté les maths nous raconte comment les mathématiques ont bouleversé notre monde, pour le meilleur… et parfois pour le pire. RDV dès 19h30 en partenariat avec « relais d'sciences ».





Demain jeudi soir, un spectacle romantique est projeté au cinéma UGC de Mondeville. Eugène Onéguine, filmé à Salzbourg, est issu du roman de Pouchkine et raconte l'histoire d'un jeune dandy sans but, perdu dans ses histoires d'amour. Ce sera à 19h30 demain jeudi.

MANCHE

Aj Ackett Normandie, le site à sensations de Normandie au viaduc de la souleuvre reste ouvert le samedi durant l'hiver, pour la deuxième année. Et selon Christian Ferrier, le reponsable du site, l'ambiance est différente durant l'automne et l'hiver. Toutes les informations sur ajhackett.com





Conférence à Cherbourg « L'art kanak dans les collections du muséum Emmanuel-Liais » Par Roger Boulay, ethnologue, spécialiste du patrimoine kanak, et Emmanuel Kasarthérou, chargé de mission à l'Outre-mer au musée du Quai Branly. Conférence organisée en lien avec l'exposition kanak, l'art est une parole au musée du Quai Branly.

C'est à la Salle du Conseil de l'hôtel de ville de Cherbourg-Octeville, accés rue de la Paix, 1er étage. Entrée libre dans la limite des places disponibles. C'est à 18h30.



Braderie de vêtements ce mercredi après-midi, avec le secours populaire et demain jeudi avec la croix rouge française à Saint Lô. La braderie du secours populaire se tient de 14h à 16h30 21 rue de l'Yser. Demain jeudi pour la vestiboutique, RDV de 9h à 12h et de 14h à 16h, 26 rue docteur leturc.





ORNE

Scène ouverte ce soir au pub Secret Knight à Champsecret. GuiOhm sera notammen,t sur scène pour vous faire vibrer lors de cette soirée fish & chips. RDV dès 20h.





L'association Ciné cité offre pour les étrennes la séance aux adhérents jeudi soir au cinéma les 4 normandy à Alençon. C'est le film « Prince of texas ».

Un an après qu’un incendie a dévasté une région boisée du Texas, Alvin (Paul Rudd) et son beau-frère Lance (Emile Hirsch) travaillent sur le marquage au sol d’une petite route de forêt. Isolés dans la nature, les deux hommes s’opposent sur tout. Alvin le responsable aime se confronter à la solitude et pense avec amour à sa compagne, Lance l’inconséquent s’impatiente de retrouver la ville pour « tremper son biscuit ». L’un se croit viril et malin, l’autre bon danseur et séducteur. À tort.

Dans cette errance se construit une indéniable empathie pour ces deux hommes cherchant à retrouver le vrai sens de leur masculinité et qui, sous nos yeux, renaissent dans cette forêt dévastée où la vie animale et végétale, elle aussi, tente de reprendre ses droits. RDV demain jeudi à 20h30.