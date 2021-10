Vent violent : les animations de Noël annulées à Rouen par précaution

Suivant ainsi les recommandations du préfet de Seine-Maritime, la Ville de Rouen a décidé, ce lundi 23 décembre à 14h, de fermer exceptionnellement, "par mesure de sécurité", les animations de Rouen Givrée, à savoir le marché de Noël du parvis de la Cathédrale, la grande roue installée place du Vieux Marché, la patinoire temporaire, le Jardin des Neiges, mais également le Jardin des Plantes (à 15h).

Les animations de Noël devraient rouvrir à midi, mardi 24 décembre, une fois le coup de vent passé. "Le vent de sud à sud-ouest se renforcera nettement et s'accompagnera de rafales de 80 à 100 km/h dans les terres, et jusqu'à 130 km/h sur le littoral, précise de son côté la préfecture de Seine-Maritime, département placé en vigilance orange par Météo France. Les vents les plus forts sont attendus vers le milieu de nuit de lundi 23 à mardi 24 décembre".