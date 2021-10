Premier contest aquafitness à Saint Lô

Tous les animateurs du centre aquatique du Pays saint-lois se donnent RDV jeudi pour faire bouger les participants de ce premier contest aquafitness! Durant 1h30, il faudra effectuer les différents mouvements sur les 37 musiques prévues dans la soirée.

2 styles seront possible: dans un bassin où les participants auront pied et avec une bouée là où il y a plus de profondeur. Un moment festif et sportif.

Ecoutez les explications de Philippe Briout, le directeur du centre aquatique du pays saint lois:

contest Impossible de lire le son.

Retrouvez des structures gonflables aquatiques le 3 janvier prochain.