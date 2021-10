Noël : les best-sellers rayon filles

Les Monster High 1001 goules de Mattel

Les poupées gothiques de Mattel adoptent le look des mille et une nuits pour leur nouvelle collection "1001 goules".

Prix : 29,99 euros la poupée

Ciciobelle joue avec moi de Giochi Preziosi

Le ciciobello reste une valeur sûre pour les petites filles. Cette année, il a un an et joue sa petite maman.

Prix : 79,99 euros



Lila Chérie de Corolle

La marque française aux poupées parfumées permet aux petites filles de jouer à la maman grâce à ce poupon interactif, qui rit, pleure, tête et a les joues rouges quand il pleure.

Prix : 69,99 euros



Fiat 500

Les voitures miniaturisées, plus vraies que nature, restent incontournables, mais souvent destinées aux garçons. Les filles pourront désormais faire comme maman, avec cette Fiat 500 électrique, voiture féminine par excellence.

Prix : 99,99 euros

Le château de princesse My Little Pony de Hasbro

Rebaptisé avec son nom anglophone, le petit poney a 30 ans en 2013. Son château restera l'une des pièces maîtresses sur les listes des petites filles. Le château permet d'accueillir le mariage de Princesse Cadence et Prince Shining Armor.

Prix : 29,99 euros