Noël. Des cadeaux 100% Calvados à glisser sous le sapin

Consommer local, c'est un peu le mot d'ordre de ces récentes années. Votre Noël peut être local, que ce soit dans votre assiette… ou sous le sapin ! La rédaction de Tendance Ouest vous propose quelques idées de cadeaux 100% calvadosiens. Dans les domaines de la musique, de l'artisanat, du sport, du patrimoine, ou encore de la gastronomie, notre département n'est pas en reste, et sait faire office de référence. Alors, vous ne pourrez que trouver votre bonheur.

Tandis que la date fatidique de Noël approche, nous savons que nombre d'entre vous ne se sont pas encore penchés sur la question des cadeaux. Voici une sélection qui, à coup sûr, ravira vos proches.

La réédition de Pierre Garnier Le chanteur originaire de Caen a tout cassé en 2024, porté par son tube Ceux qu'on était. Si son album Chaque seconde a été un succès, il a sorti récemment une édition deluxe, avec quatre titres supplémentaires, dont un featuring avec M Pokora. Prix : 16€.

Une pochette en lin Une attention 100% normande avec cette pochette en lin de la marque Declerck. Fondée par Marine Declerck, cette enseigne caennaise utilise un mode de production local et durable, et propose une gamme de prêt à porter, et linge de maison. Prix de la pochette : 35€. - Declerck

Un livre 100% normand En 21 rencontres avec des entrepreneurs et créateurs normands, Gaulthier Lenôtre raconte la passion qui anime ce territoire riche de savoir-faire et d'innovation. "Normandie, région de passions" est à se procurer en librairies pour 20,50€.

Visiter la distillerie Calvados Pierre Huet Une visite insolite au cœur du pays d'Auge à Cambremer, pour lever le voile sur la transformation de la pomme en Calvados. Le domaine familial organise des visites toute l'année du pressoir et des alambics chauffés au bois… avec dégustation ! 3,50€ / gratuit -15ans. - Christian Bosshard

Une affiche de l'artiste Paiheme Illustrateur et graphiste, le Caennais Pierre-Marie Postel a fondé Paiheme Studio. Il propose des dessins aux influences japonaises et vintage, mais aussi des tee-shirts, et autres objets tirés de la culture pop. Prix de l'affiche 30x40cm : 19€. - Paiheme Studio

L'hommage à Alexandre Mendy Le 29 octobre, Alexandre Mendy a battu le record de buts inscrits sous les couleurs du Stade Malherbe Caen. En hommage à ses 70 buts marqués, le club a fait un maillot à l'effigie de l'attaquant "Alexandre Le Conquérant". Prix : 35€. - SM Caen

Un pass pour Cabourg, mon Amour Car il n'y a pas que Beauregard dans le Calvados, du 19 au 21 juin, profitez d'un festival d'artistes émergeants, sur le sable de la plage de Cabourg ! Un moment d'exception pour découvrir les artistes de demain. Le prix du pass trois jours : 69€. - Orysia Photo

La silhouette de Caen The Line, ce sont ces décorations murales à accrocher, qui représentent la silhouette d'une ville. Entre Paris, Chicago, Dubaï ou Sydney, retrouvez désormais Caen ! On y distingue les abbayes, le château, certaines églises… Alors soyez fiers de notre patrimoine local. Prix 30€.

Les caramels d'Isigny Pour changer des chocolats, voici une autre gourmandise : les caramels d'Isigny, aux multiples saveurs. On y retrouve des goûts beurre salé et doux d'Isigny A.O.P, à la pomme, au calvados, ou encore noisette, café et chocolat. Prix entre 4,30€ et 44,55€.

Des bijoux japonais mais caennais C'est tout un savoir-faire que met dans ses bijoux la créatrice caennaise Sarah Barbey. Ces boucles d'oreilles sont faites à partir de papier japonais traditionnel : le washi. Les bijoux Sara'Home sont à retrouver rue Froide chez "Le tout normand" : 26€ à 35€.