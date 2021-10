Noël : 7 DVD et Blu-Ray d'animation à offrir aux plus jeunes

Moi, moche et méchant 2

Plus grand succès animé de 2013, le retour du grand méchant Gru et de ses déjantés Minions sera un des must des Noël pour les fondus d'animation. Le film est disponible depuis le 26 octobre.

Prix : 19,99€ (DVD), 24,99€ (Blu-Ray), 29,99€ (Blu-Ray 3D)

Les Lapins crétins : L'Invasion - partie 1

Après le jeu vidéo, les lapins débiles blancs qui scandent "bwaahh !" possèdent leur propre série animée lancée en octobre sur France 3. Le coffret attendu le 20 novembre rassemble les 18 premiers épisodes.

Prix : 14,99€

Le Roi et l'Oiseau

Longtemps rare au rayon vidéo, le classique de Paul Grimault a profité d'une ressortie remasterisée estivale au cinéma pour faire son retour au rayon vidéo cet automne. L'occasion d'offrir ce classique aux textes poétiques signés Jacques Prévert.

Prix : 19,99€ (DVD et Blu-Ray), 39,99€ (collector)

La Petite Sirène

Disney poursuit sa ressortie de grands classiques au format Blu-Ray. Au milieu de ces retours s'illustre particulièrement "La Petite Sirène", l'adaptation libre du roman d'Andersen.

Prix : 19,99€ (DVD et Blu-Ray), 29,99€(coffret DVD de la trilogie), 39,99€ (coffret prestige Blu-Ray de la trilogie)

Les Croods

Autre chouchou du jeune public en 2013, la famille Crood débarquent en DVD et Blu-Ray le 8 novembre prochain. Au menu : une fable initiatique rigolote à l'époque préhistorique.

Prix : 19,99€ (DVD), 24,99€ (DVD et Blu-Ray), 29,99€ (DVD, Blu-Ray et peluche), 29,99€ (DVD et Blu-Ray 3D)

Monstres Academy

Situé avant "Monstres et Cie" (2001), l'histoire du film d'animation Pixar permet de retrouver Sully et Bob sur les bancs de la fac. Avant de devenir les meilleurs amis du monde, les deux zigotos ont dû travailler dur pour apprendre à devenir des terreurs.

Prix : 19,99€ (DVD), 24,99€ (Blu-Ray), 29,99€ (Blu-Ray 3D)

Les Mystérieuses Cités d'or - Saison 2

Attendue depuis près de trente ans, la deuxième saison de la série d'animation des années 1980 sera un des cadeaux prisés de Noël 2013. La Chine succède à l'Amérique latine sur la route d'Esteban, Tao et Zia pour ces 26 nouveaux épisodes.

Prix : 29,99€ (DVD), 129,99 (collector DVD et Blu-Ray)