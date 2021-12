CD et DVD : les best sellers de Noël à la Fnac et Amazon

Goldman and Co

Côté musique, la francophonie a de beaux jours devant elle. A la FNAC, c’est la compilation "Génération Goldman", dans laquelle les M.Pokora, Shy’m ou autre Corneille reprennent les grands succès de JJG, qui arrive en tête des meilleures ventes des dernières semaines.

Chez Amazon, le titre vient de perdre la première place en faveur du dernier Céline Dion (Sans Attendre), un album qui se classe deuxième à la FNAC. L’édition limitée de "Lequel de nous", de Patrick Bruel, ferme le podium de la Fnac. Une troisième place occupée par Mylène Farmer (Monkey Me) du côté d’Amazon.

Foresti en tête

Au rayon des DVD et Blu-Ray, la FNAC et Amazon présentent deux classements des meilleures ventes identiques jusqu’à la 6e place. Le spectacle de Florence Foresti (Foresti Party) est champion en cette fin d’année, devant Rebelle, le film d’animation signé Disney, et l’Age de Glace 4 (Pixar). Suivent le dernier Batman (The Dark Knight Rises), Intouchables et Madagascar 3.