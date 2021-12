Les jouets qui ont la cote

Qu’ils se rassurent : les retardataires pourront s’aventurer dans la rue Saint Nicolas, à Rouen, et franchir la porte de Jeux & Stratégie, magasin de jouets en tous genres – et plus particulièrement en bois - où chacun peut trouver son bonheur.

Martine Lambert, la patronne, a créé cette boutique il y a près de vingt-cinq ans avec une idée bien en tête : “proposer un choix de qualité pour tous les âges et à tous les prix”. On peut ainsi trouver aussi bien des casse-têtes à 75 centimes que des chevaux à bascule ou des robes de princesse, très en vogue cette année. C’est son expérience de jeune maman qui a réveillé, en 1988, une passion que cette ancienne secrétaire ne se soupçonnait pas.

Sens de l’accueil

Malgré la réticence initiale des banques, la commerçante a su faire front grâce à trois armes infaillibles : sa gentillesse, sa bonne humeur et son sourire, dont elle semble ne jamais se départir. “Je privilégie avant toute chose la proximité avec le client”, explique-t-elle avant de faire coïncider ses actes avec ses paroles en n’hésitant pas à orienter une dame chez un concurrent.

Martine Lambert mise sur le contact avec les clients, la qualité et la variété des jouets qu’elle propose, mais aussi sur l’originalité. “Lorsque je me rends compte qu’un produit est disponible partout ailleurs, je l’arrête”, précise-t-elle. Elle passe beaucoup de temps sur des catalogues ou dans des salons pour dénicher les perles rares qui lui permettent de se démarquer. Tic-tac, tic-tac, il n’est pas trop tard…

Pratique. 41, rue Saint-Nicolas, Rouen.