Noël : 5 nouveaux jeux de société indispensables

Le Scrabble, la nouvelle boîte

Le jeu de lettres fête ses 65 ans en 2013 et s'offre un relooking avec une nouvelle boîte plus moderne. Il s'est vendu à plus de 150 millions d'exemplaires depuis sa création en 1948.

Prix : 33 euros (pour la version classique)

Tactic - i know

Cette nouvelle boîte de jeu consiste à parier sur les connaissances de ses adversaires. On répond aussi à des questions, mais surtout on mise sur les réponses de ses adversaires pour gagner des points. Plusieurs thèmes sont abordés : people, planète, société, héritage.

Prix : 40 euros

Boom Boom Balloon

Les joueurs doivent piquer le ballon sans le faire exploser, pour espérer devenir le vainqueur.

Prix : 20 euros

Monopoly Empire

Le nouveau Monopoly dont tout le monde parle consiste à acheter des marques plutôt que les rues parisiennes. Un nouveau plateau de jeu pour plonger dans la société de consommation.

Prix : 35,50 euros

Tapobac

Le fameux jeu du petit bac a été adapté en boîte, avec un chronomètre électronique. Le jeu a même reçu le Grand Prix du Jouet 2013.

Prix : 19,95 euros