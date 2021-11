Hors Normandie. 10 jouets de Noël étranges que vous ne voudrez certainement pas offrir à vos enfants

Qu'est il passé par la tête des créateurs de jouets de Noël pour créer des jeux comme ça ? Dans la catégorie des pires jouets de Noël, on ne pouvait pas mieux faire, ni faire pire en terme de mauvais goût !



Des jeux d'une finesse à en faire pâlir les vieux Scrabbles et Monopoly (désormais has-been à coté de ça...).

1. Délire Aux Toilettes :

Panique aux toilettes ! Tourne le rouleau de papier toilette et appuie sur la chasse d'eau, attention la chasse d'eau pourrait t'arroser !

En vente sur : fnac.com au prix de 19,99€



2. Tête à Crotte :

Un jeu de cartes original sur le thème d'une activité quotidienne et incontournable : les toilettes ! Un jeu de rapidité pour ne pas se retrouver avec une crotte sur la tête à chaque tour manqué.

En vente sur : cdiscount.com au prix de 19,90€



3. Médor Pète-Fort

Médor Pète-fort est un chien qui manque un peu de savoir-vivre… mais pas d'humour !

En vente sur : king-jouet.com au prix de 27,99€



4. TouTou Rista

Les enfants passent de bons moments grâce à Toutou Rista, votre enfant apprend à s'occuper du toutou comme d'un vrai animal de compagnie : il suit les instructions du dé, le sort pour sa promenade quotidienne, lui donne à manger… dans un seul but ! Être le premier à ramasser ses déjections !

En vente sur : lagranderecre.fr au prix de 32,99€



5. 1, 2, 3, Prout !

L'objectif est de se débarrasser de ses cartes sans faire prouter Guster le coussin péteur.

En vente sur : toysrus.fr au prix de 19,99€



6. Prout'Cochon !

Les rats ont envahi la ferme et volé les pommes des joueurs ! Seul le cochon de chaque joueur peut faire fuir les rats grâce à ses pets puants.

En vente sur : lagranderecre.fr au prix de 24,99€



7. Plop Trumps

Contient 52 cartes d'animaux avec de vraies photos de déjection animal. Vous serez incollable pour savoir dans la déjection de quel animal vous avez marché ! (Si vous avez soif de connaissance, il existe plusieurs jeux différents de 52 cartes)

en vente sur : amazon.fr au prix de : 8,90€



8. Peluche interactive Caca max

Caca Max est un petit chien très facétieux. Les enfants promènent cette peluche interactive à fonctions d'IMC et le guident avec la laisse. Ils lui donnent à manger et ce petit sacripant fait caca. Attention, il fait aussi des pets sans retenue ! Et il faut ramasser ses besoins derrière lui ! Heureusement, pour ça, il y a des accessoires inclus.

En vente sur : lagranderecre.fr/ au prix de 54,99€



9. Festin de mouche

Bzzz, des mouches bourdonnent tout près d'ici. Malgré toutes les pistes d'atterrissage attrayantes, elles convoitent toutes le "dégoûtant festin" de couleur brune.

En vente sur : avenuedesjeux.com au prix de 17,99€



10. BONUS : Un jeu japonais bizarre...

Avec une crotte en plastique qui rebondit !