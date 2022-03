Sotteville a la bosse du BMX

“La discipline se divise en deux catégories : le freestyle et le race. C’est le deuxième que nous pratiquons. Il s’agit d’une course sur une piste homologuée qui oppose huit coureurs”, explique Eric Cap, président du club depuis un an.

Aérien et technique

Le club compte aujourd’hui une soixantaine de licenciés de 6 à 40 ans. “Tous ceux qui débutent sont attirés par une chose, les sauts. Petit à petit, ils découvrent l’aspect technique du sport mais aussi le côté festif des compétitions”. La discipline connait un véritable essor ces dernières années. “En Normandie, nous sommes passés de 800 à 1500 adhérents”, note Eric Cap.

Un succès qui s’explique largement par la reconnaissance dont bénéficie maintenant le BMX. Ce sport est en effet une discipline olympique depuis les JO de Pékin en 2008, année où la France a d’ailleurs remporté une médaille d’or grâce à Anne-Caroline Chausson.

Pour les coureurs sottevillais, les compétitions reprendront en mars. En attendant, ils seront le 29 novembre en démonstration à la Soirée du sport sottevillais au stade municipal Jean Adret.

Infos sur bmxsotteville.canalblog.com