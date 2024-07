JO 2024. Ce Manchois est bénévole sur les épreuves de VTT et BMX : "C'est vraiment incroyable"

Les Jeux olympiques de Paris 2024 battent leur plein, en région parisienne surtout, mais aussi partout en France. Pour organiser les épreuves, il y a 45 000 bénévoles. Parmi eux, logiquement, on retrouve des Normands. Nicolas Boismartel vient de la Manche, il a posé deux semaines de vacances pour venir donner un coup de main pendant les épreuves.

"Le rêve olympique, c'est à la fois pour les athlètes, mais c'est aussi pour nous particuliers", assure-t-il. Pour lui, c'est aussi l'occasion de voir des épreuves qu'il n'aurait pas pu visionner en achetant des places. Il est mobilisé sur le VTT, le BMX et puis le cyclisme sur piste. Son rôle ? "C'est vraiment de faire plaisir aux gens, des gens qui arrivent avec beaucoup de bonne humeur. Le retour, ce sont des sourires et des remerciements", explique-t-il.

Une ambiance de folie

L'ambiance que l'on peut voir à la télévision, avec un public qui chante et exulte (pour les Français surtout), n'est pas une illusion. "Ce n'est pas une impression, c'est vraiment incroyable", appuie Nicolas Boismartel. Il était présent pour la médaille d'or de Pauline Ferrand-Prévot et celle d'argent de Victor Koretzky en VTT. "C'était 15 000 personnes sur la colline d'Elancourt, c'était vraiment magique", témoigne ce quadragénaire. Il conclut : "Les gens viennent vraiment de loin, en France et des pays étrangers. Ils viennent pour une communion du public et faire la fête et se marrer."