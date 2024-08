JO 2024. Ce Calvadosien vérifie le matériel des escrimeurs : "On en prend plein les yeux tous les soirs"

"Magnifique", "exceptionnel", "un chaudron", "merveilleux". Voilà les différents qualificatifs utilisés par Hermann Chaume lors de notre entretien pour décrire son nouveau lieu de travail. Ce maître d'armes au club de la Rapière à Hérouville-Saint-Clair, ainsi qu'à Vire, est responsable du contrôle matériel durant les épreuves d'escrime des Jeux olympiques de Paris 2024. Elles ont lieu au sein du Grand Palais.

Aux premières loges

Habitué à officier sur les grandes compétitions organisées en France, Hermann Chaume chapeaute une équipe qui vérifie que tout le système électrique des compétiteurs fonctionne avant qu'ils entrent en piste. Et c'est du sport. "On en a bavé, là c'est plus calme avec les épreuves par équipe", glisse-t-il, mais il profite aussi. "Je me suis permis de voir toutes les finales de nos Français. J'ai la chance d'être bien placé."

Et il partage les victoires, comme les défaites. "Le moment que je retiens, c'est la défaite de nos Françaises en fleuret. Les filles étaient en larmes, c'était poignant. Les JO, c'est de la joie oui, mais aussi de la tristesse." Attention tout de même au chauvinisme. Faisant partie de l'encadrement, Hermann Chaume doit avoir un peu de réserve. "Je voudrais chanter, mais je ne peux pas. Mon cœur et ma tête sont français, sans que ça se voie."

Hermann Chaume au sein du Grand Palais, et aux premières loges pour assister aux rencontres lors de ces Jeux olympiques de Paris 2024.

Double ration de plaisir

Il faut dire que l'ambiance mise par les supporters est entraînante. "Elle est exceptionnelle, les athlètes sont émerveillés", assure le quadragénaire. De l'engouement, dans un lieu hors-norme, avec des images qui feront date quand on reparlera de ces JO de Paris. "Je ne sais pas qui a eu cette idée-là, mais voir descendre les finalistes dans l'escalier d'honneur… Même la verrière couverte, avec ces jeux de lumière, c'est superbe. On en prend plein les yeux tous les soirs. Plus la fin approche, plus on se dit qu'il faut en profiter encore plus."

Hermann Chaume aura le droit d'en profiter une deuxième fois dans quelques jours. Il officiera également durant les Jeux paralympiques.