Hérouville-Saint-Clair. Engouement pour l'escrime avec les Jeux olympiques

L'escrime est le sport français le plus médaillé dans l'histoire des Jeux olympiques ! Peu médiatisé le reste du temps, un vrai engouement se crée autour de lui tous les quatre ans. Edmond Le Tual est le président du club de la Rapière à Hérouville-Saint-Clair, il explique que l'effet JO "nous fait une grosse augmentation des demandes, là j'en ai déjà presque trois fois plus". Le club organise les "mercredis de l'été", permettant à tous les licenciés de venir combattre durant les vacances.

A fond derrière les athlètes

Les habitués de la discipline, de leur côté, suivent les épreuves avec passion, comme Steven Aubert : "Je n'avais qu'une hâte en voyant les tireurs, c'était de revenir sur la piste et d'essayer de refaire leurs mouvements. Ça motive aussi pour les compétitions !" Enfin, Yann Jean-Pierre, fervent supporter et licencié depuis des années, est "ravi pour eux, ravi pour l'équipe de France, on est aussi ravi de tomber parfois sur eux en compétition, l'escrime est un des rares sports où ça peut arriver".