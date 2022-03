La caricature brosse le portrait de garçons avec de grosses chaînes en or, dans de grosses voitures avec de grosses sonos ! Une conférence sur "le Hip Hop, en France : de son émergence à aujourd'hui", sera animée par Olivier Cachin, animateur de l'émission Rapline sur M6, ce mercredi après-midi à 16h, La Luciole à Alençon.

Le Hip Hop entre mythe et réalité. Comme l'explique Myriam Caldi, chargée du développemment et des pratiques au FAR, l'agence musicale de Basse-Normandie:

Tout savoir sur le hip-hop à La Luciole Impossible de lire le son.

Olivier Cachin donne une autre conférence sur le même thème, ce mercredi matin, pour les détenus du centre d"Argentan-Coulandon.

Tout savoir sur le hip-hop à La Luciole Impossible de lire le son.

Enfin, ce mercredi soir à 19h à La Luciole, ce sera un concert "after work" gratuit des Fresh Caen Camps.