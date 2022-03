"Nanterre est le candidat idéal pour nous apprendre à tuer un match rapidement" annonce Sébastien Leriche avant la rencontre. "Quand on est à +2 points, réussir à appuyer là où ça fait mal et fructifier les occasions, avec toujours de la rigueur".

Le coach cherbourgeois souligne les irrégularités des Franciliens : "Une équipe capable de mener de 10 buts à Oissel et de se faire rejoindre au score, de perdre de 5 buts à la mi-temps contre Lanester et de revenir, de maintenir Gonfreville à flot à la mi-temps et de totalement exploser en 2e".

Une fois encore, la JS Cherbourg devra compter sur elle même pour briller devant son public.

L'analyse de Sébastien Leriche :



L'Avant match -JS Cherbourg vs ES Nanterre : "appuyer là où ça fait mal" Impossible de lire le son.

Ce match devrait aussi voir le retour de Clément Marmounier. L'occasion de revenir avec le jeune pivot de 22 ans sur ses premiers mois en mauve. En arrivant à la JS il a trouvé un club conforme à ses valeurs, respect, travail et collectif. De l'aveu de Stéphane Grout, directeur sportif, ce sudiste "se mèle bien à notre mentalité de presqu'îliens ventés. J'espère qu'il restera tel qu'il est aujourd'hui". Clément Marmounier :

L'Avant match -JS Cherbourg vs ES Nanterre : "appuyer là où ça fait mal" Impossible de lire le son.

Des valeurs en accord avec son rôle de pivot, sur lequel il est en concurrence à Cherbourg avec Morgan Youf-Pinsault.

"On ne regarde que Cherbourg"

L'Avant match -JS Cherbourg vs ES Nanterre : "appuyer là où ça fait mal" Impossible de lire le son.

Marmounier, "pièce maîtresse" de la défense, ne sait pourtant pas s'il jouera dimanche. La place sur le terrain se gagne, à force de travail pendant la semaine, à l'entraînement. Logique, selon lui :

L'Avant match -JS Cherbourg vs ES Nanterre : "appuyer là où ça fait mal" Impossible de lire le son.

BONUS : le tirage de la coupe de France

Concernant le tirage du 4e tour de la coupe de France de handball, et du match JS Cherbourg – Vernon (Pro D2), Sébastien Leriche rappelle que la rencontre sera précédée de deux matchs importants en championnat, face à Caen et face à Gonfreville :