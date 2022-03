La route est très connue et depuis des années entre Cherbourg et Gonfreville en matière de handball. Si la plupart des joueurs faisaient le chemin entre Manche et Seine-Maritimes ces dernières saisons à l'image de Magouré, Jourdain ou encore Marmounier, c'est cette fois l'entraîneur qui va faire le chemin inverse.

Cherif HAMANI, 35 ans et coach de l'ESM Gonfreville l'Orcher depuis 2014 en Nationale 1 a été officialisé ce matin par le président Vincent FEREY et les dirigeants de la JS Cherbourg pour conduire les destinées des Mauves pour les deux prochaines années.

Passé par les équipes de jeunes à Créteil et Ivry avant de prendre en main la formation Nanterre (N1), Hamani était en poste d'entraîneur général depuis juin 2014 à Gonfreville l'Orcher (Seine-Maritime), formation évoluant également en N1.

3e entraîneur de l'année pour la JS Cherbourg

C'est la fin d'une très périlleuse saison pour le club manchois en matière d'entraîneur, rappelons que les dirigeants ont limogé Sébastien LERICHE en décembre, ont fait signer Mikitca MAKSIC en janvier, ce dernier ne prolongeant par l'aventure au delà de six mois.

Vainqueurs de Massy hier soir après une longue traversée du désert, les Cherbourgeois se sont donnés de l'air au classement et recevront les Vikings de Caen pour leur prochaine sortie à Chatereyne, après avoir défié Tremblay sur ses terres.

Cherif HAMANI en bref...

Né le 20 novembre 1981 (35 ans)

Clubs : Créteil et Ivry (jeunes), Nanterre (N1), Gonfreville (N1, 2014-2017), Cherbourg (Proligue, 2017)

A LIRE AUSSI.

Sports en Normandie : football, Avranches (N) fait un nul, Laval et Le Havre défaits en L2, Caen reçoit Guingamp

Normandie : les principaux résultats du sport pour la journée de samedi

Handball: une nouvelle défaite pour Oissel Rouen Métropole Handball

Handball, Proligue : Jour-J pour le derby entre Caen et Cherbourg

Handball: le Oissel Rouen Métropole s'impose sur le fil contre Créteil