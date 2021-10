L'Avant match JS Cherbourg / Billère : "des points à prendre"

Après deux mois de trève internationale, le championnat de ProD2 reprend ce vendredi 12 février. Face à Billère (5e), la JS Cherbourg (6e) va poursuivre son objectif de maintien rapide... Et tant qu'à faire, tenter de retrouver la cinquième place qu'elle a longtemps occupé pendant la phase aller. Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, voudrait aussi conserver le plus longtemps possible l'invincibilité à Chantereyne :

"Notre confiance a augmenté après les matches contre Cesson et Nantes, deux équipes de LNH, mais il faut tout de suite se remettre sur les rails du championnat pour prendre des points, car la seconde partie du calendrier sera plus difficile, avec Massy, Ivry, Mulhouse..." poursuit l'entraîneur de la JSC. A l'aller face à Billère, les Mauves s'étaient inclinés de trois buts, lors de leur tout premier match en ProD2. Pour David Jourdain, joueur "du cru", le monde professionnelle était alors une découverte :

Match "rugueux"

L'ailier gauche Williams Manebard est impatient de retrouver le championnat face à une équipe qu'il connaît bien pour en avoir fait partie. "Ca "tape" bien face à Billère, ce sont des guerriers. Très grosse défense, ils se projettent vite vers l'avant, un peu comme nous. Si l'on parvient à gérer ce jeu rapide on aura l'avantage" :

Tout l'enjeu sera de maîtriser la nervosité ambiante dans un contexte de reprise, à domicile, portés par une envie de revanche, face à une équipe qui va tenter d'intimider les Cherbourgeois. Sébastien Leriche confirme, ce sera "rugueux" :

Pratique. JS Cherbourg vs Billère, ce vendredi 12 février, coup d'envoi 20H30 salle Chantereyne