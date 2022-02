Caen. Le Caen Handball doit réagir pour sa première à domicile

74 buts encaissés en deux matchs, ça commence à faire beaucoup pour ce mois de septembre 2016 ! C'est le triste bilan défensif accusé par le Caen Handball en ce tout début de saison. Réputés pour leur solidité défensive la saison dernière, les Vikings prennent l'eau depuis leur arrivée en Proligue.

Des blessures qui pèsent

Les blessures de Carl Ekberg et Stanko Abadzic n'y sont certainement pas étrangères, mais elles ne peuvent expliquer à elles seules les grandes difficultés constatées dans ce secteur de jeu. Vendredi 23 septembre 2016 à Chartres, Caen s'est de nouveau noyé en ne parvenant pas à préserver sa cage un minimum (36-25). Malgré quelques sursauts d'orgueil, qui ne lui ont jamais permis de revenir mais ont eu le mérite de limiter les dégâts, le Caen Handball n'a jamais semblé en mesure de rivaliser avec une équipe de Chartres convaincante. Les locaux, relégués de D1 et bien décidés à y retourner, ont produit un match plein. Ils ont, il est vrai, été bien aidés par des Vikings beaucoup trop permissifs en défense, brouillons en attaque, et résignés dès la première période.

Sous pression

Caen est déjà sous pression au moment de recevoir Besançon, possible adversaire direct au maintien, vendredi 30 septembre (20h30) au Palais des Sports. Les Bisontins ont néanmoins débuté l'exercice sur de bonnes bases, avec une victoire et un nul. La prudence est de mise avant un mois d'octobre qui s'annonce intéressant et sera ponctué d'un match contre le Paris Saint-Germain le dimanche 30 octobre à Rouen.