Les Vikings de Caen (Calvados) peinent à reprendre leur rythme en ce début 2017. Battus successivement à domicile par Chartres puis à Besançon, les protégés de Dragan Mihailovic sont obligés malgré eux d'avoir un oeil attentif sur le bas de tableau, car Valence, 13e et premier relégable avec plus que quatre points de retard est loin d'être condamné. La réception de Billère (Pyrénées-Atlantiques) samedi 11 mars 2017 (20h30) doit offrir une bouffée d'air frais aux Normands.

Un adversaire en crise

Il faut dire que Billère vit une crise de résultats et n'a plus gagné depuis le 2 décembre dernier et un déplacement à Besançon (21-26) soit depuis six matchs. "Leur demi-centre Guillaume Crépain qui faisait un très bon début de saison est blessé et cela se ressent sur les performances de l'équipe", analyse Florian Dessertenne, capitaine du CHB. Dans leur palais des sports, les Vikings ne voudront surtout pas être les premiers à perdre contre Billère en 2017.

