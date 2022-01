Caen. Handball : Enfin une victoire à domicile pour les Vikings, face à Limoges

Les Vikings de Caen (Calvados) ont enfin renoué avec la victoire à domicile qui les fuyait depuis le 30 septembre 2016 et un succès 30-29 face à Besançon. Ce vendredi 10 février 2017, Caen a disposé de Limoges (Haute-Vienne) 25-22. La victoire n'a pas été facile pour les joueurs de Dragan Mihailovic qui ont commencé par subir, étant rapidement menés 2-6 en première mi-temps, pour rentrer aux vestiaires avec plus qu'un but de retard (12-13).

Abadzic l'infranchissable

Caen revient avec de meilleures intentions après la pause et prend vite les devants pour mener 17-15 à 35 minutes. S'ensuivent dix minutes serrées, moment choisi par le coach pour changer de gardien et laisser place à un Stanko Abadzic des grands soirs. Avec 53.85% d'arrêts, soit 7 tirs sur 13, le portier serbe a permis à Caen de prendre un avantage définitif. "Derrière chaque arrêt d'un gardien il y a le travail défensif de toute une équipe, ce n'est pas moi qui fais des miracles tout seul" a déclaré l'intéressé, modeste.

Le Palais des Sports rempli pour cette victoire

Les supporters caennais étaient venus en nombre ce soir, il faut dire que le dernier match remontait au 21 décembre, une éternité ! Le soutien d'un Palais des Sports quasi-comble a pesé sur les épaules des joueurs, Stanko Abadzic s'est réjoui : "C'est un plaisir de gagner à domicile grâce aux supporters qui ont fait beaucoup de bruit en 2e mi-temps."

Grâce à cette victoire, Caen rejoint Limoges à la 10e place et défiera Chartres à domicile samedi 18 février.

